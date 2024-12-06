İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bir deponun sahte - kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1864895467005370379

ANKARA (İGFA)