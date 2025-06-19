Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt ve İshak Şan’ın yanı sıra; Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras ve Tut Ziraat Odası Başkanı Memet Bozan katıldı.

Kuraklık ve Doğal Afetler Tarımsal Verimi Düşürdü

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, “Milletvekillerimizin tarım sektöründeki sorunlara gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızda özellikle kuraklık, sulama projelerinin hızlandırılması, yüksek girdi maliyetleri gibi başlıkları detaylı şekilde görüştük,” dedi.

Yaşar Özkan ayrıca, son dönemde yaşanan don ve dolu afetlerinin ardından gelen kuraklık nedeniyle meyve bahçelerinde, hububat ve baklagillerde ciddi verim kayıpları yaşandığını belirtti. Bu durumun çiftçileri ekonomik anlamda zor duruma soktuğunu ifade eden Özkan, borçların ertelenmesi ve destek taleplerini iletmek amacıyla Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ilgili bakanlıklarla kapsamlı görüşmeler yapacaklarını söyledi.

“Çiftçilerimiz Rahat Olsun”

Tüm çiftçilere seslenen Başkan Özkan, “Çiftçilerimiz rahat olsun. Biz ziraat odası başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorunlarımızı çözüm bulununcaya kadar ilgili tüm makamlara taşıyacağız. Adıyaman tarımını ayakta tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Toplantının, yereldeki sorunların Ankara’ya taşınması ve çözüm sürecinin hızlandırılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA