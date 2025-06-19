‘ShelterBuddies’ Projesi Hayata Geçiyor

‘ShelterBuddies’ ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, kentte atıl durumdaki bir yapı, eğitim ve üretim merkezine dönüştürülecek. Proje, kadınlar ve gençlere yönelik mesleki beceri kazandırma, sosyal dayanışmayı artırma ve yerel istihdama katkı sağlama amacı taşıyor.

Protokol, Altınşehir Sosyal Tesislerinde Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ile Greenwheel girişimini temsilen Adıyaman’a Fransa’dan karayoluyla gelen Augustin Pillet-Will ve Côme Gaillard arasında imzalandı.

Tutdere: “Adıyaman’ı Geleceğe Hazırlıyoruz”

İmza töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman’ı sadece yeniden inşa etmedik; aynı zamanda bilgiyle, emekle ve dayanışmayla geleceğe hazırladık” dedi.

Tutdere, Fransa’dan karayoluyla Adıyaman’a kadar gelen Greenwheel gönüllülerine de teşekkür ederek, “İki yürekli gencin gösterdiği bu dayanışma, uluslararası iş birliğinin ve insanlık değerlerinin en güzel örneğidir” ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınmaya Katkı

Proje kapsamında kurulacak atölye alanında, kadınlar ve gençler hem teknik hem de sosyal beceriler açısından desteklenecek. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üretime yönelik çalışmaların da yapılacağı merkez, hem bireysel gelişime hem de yerel kalkınmaya hizmet edecek.

Adıyaman Belediyesi, bu iş birliğiyle deprem sonrası sosyal iyileşme süreçlerine yeni bir katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA