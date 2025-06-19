George Aslan’dan “Talat Paşa Anıtı”na Tepki: “Kahraman Değil Katil”

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ankara’da Altındağ Belediyesi tarafından Talat Paşa için yaptırılan anıtı eleştirdi. 1915 yılı olaylarına atıfta bulunan Aslan, “Türkiye'nin nüfusu 86 milyona ulaştıysa da Hristiyan halkların nüfusu neden buharlaştı? Bu halkların başına ne geldi?” ifadelerini kullanarak, soykırım iddialarına vurgu yaptı.

Aslan, “1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken, onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir” sözleriyle Talat Paşa Anıtı’na karşı çıktıklarını dile getirdi.

Tekin Bingöl'den Uyarı: “Soyut Kavramlarla İtham Edemezsiniz”

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan’ın ifadelerine müdahale ederek, “Sayın Aslan, ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde konuşmalısınız. Soyut kavramlarla insanları suçlayamazsınız. Üstelik söz konusu anıt, Talat Paşa’ya değil, Ankara Garı’nda yaşanan katliama adanmıştır. Lütfen araştırarak konuşun” dedi.

İYİ Parti’den Sert Tepki: “Hainleri Kutsayarak Konuşmayın”

Aslan’ın sözleri İYİ Parti sıralarından yoğun tepki aldı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, konuşmasında, “Bu kürsüden Türk milletine iftira atan, tarihi saptıran kim varsa lanetliyorum” dedi. Sunat, “Son dönemde kendinize fazla özgüven geldi ama şunu unutmayın: Türk milleti, sözde Ermeni soykırımı gibi emperyalist yalanları asla kabul etmez” şeklinde konuştu.

Divanda Gerilim: “Divanda Bağırma, Çık!”

Sunat’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’da tansiyon daha da yükseldi. Meclis Başkanvekili Bingöl, “Lanetliyoruz” ifadesinin Meclis tutanaklarına girmesini uygun bulmadığını belirterek, milletvekillerine dikkatli dil kullanma çağrısı yaptı.

Ancak bu esnada TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Başkanlık Divanı’nda ayağa kalkarak, “Siz de tarafsız olun. Ermeni soykırımı denmez!” diyerek Bingöl’e tepki gösterdi. Bingöl ise Öztürk’e, “Divanda bağırma, çık” diyerek karşılık verdi. Yaşanan gerginlik nedeniyle birleşime ara verildi.

Tartışmalar Siyasi Gerginliği Yükseltti

TBMM’de yaşanan bu tartışma, “soykırım” iddialarına dair farklı siyasi partiler arasında süregelen fikir ayrılığını bir kez daha gözler önüne serdi. DEM Parti’nin "tarihle yüzleşme" çağrısına karşılık İYİ Parti, AK Parti ve MHP sıralarından sert itirazlar yükselirken, Başkanlık Divanı’ndaki gerginlik ise siyasi tansiyonun zirveye ulaştığı anlardan biri oldu.

Kaynak : PHA