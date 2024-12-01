"Ümit Özdağ Rozet Takmak İçin Burdur’a Geliyor"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Burdur’a gelerek Ümit Alagöz’e parti rozetini takacağı öğrenildi. Törenin, Zafer Partisi’nin yerel siyasetteki etkisini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

"MHP’den İstifa Etti, Zafer Partisi’ne Katıldı"

MHP’de yaşanan il başkanlığı değişiminin ardından partiden ayrılan Ümit Alagöz, bir ay boyunca bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdürdü. Ancak Burdur Gazetesi’nin haberine göre, Alagöz, Zafer Partisi’ne katılarak partiyi ilk kez bir belediye yönetiminde temsil etmeye başladı.

"Burdur İl Genel Meclisi Başkanı da Katılıyor"

Zafer Partisi’ne bir diğer katılımın ise Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker’den geleceği iddia edildi. Tokmaker’in de aynı gün partiye katılmasının resmileşmesi bekleniyor.

"Zafer Partisi İçin Stratejik Adım"

Ümit Alagöz’ün Zafer Partisi’ne geçişi, partinin yerel yönetimlerdeki varlığını başlatması açısından tarihi bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme, Zafer Partisi’nin yerel siyasette daha aktif bir rol üstlenme stratejisini de güçlendirdi.

Törenin ilerleyen günlerde gerçekleşeceği ve detayların Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak : PHA