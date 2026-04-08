Türkav Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk Polis Teşkilatı’nın toplumun huzur ve güvenliği için üstlendiği göreve dikkat çekti. Polis teşkilatının fedakârlıkla yürüttüğü görevlerin toplumun her kesimi için büyük önem taşıdığını ifade eden Babar, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden görev yaptığını belirtti. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için görev yapan polislerin sorumluluğunun ağır olduğunu dile getiren Babar, bu görevin büyük bir özveriyle yerine getirildiğini söyledi.

Mesajında, polis teşkilatının sadece güvenliği sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda toplumla güçlü bir bağ kurduğunu da ifade eden Babar, vatandaşların huzur içinde yaşamalarını sağlayan emniyet güçlerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Polislerin görevlerini yerine getirirken gösterdiği kararlılık ve disiplinin önemli olduğunu vurgulayan Babar, bu çabanın toplum tarafından her zaman takdir edildiğini dile getirdi.

Polis Teşkilatının Önemi Vurgulandı

Yusuf Babar açıklamasında, Türk Polis Teşkilatı’nın devletin önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, geçmişten bugüne kadar birçok zorlu süreçte görev aldığını ifade etti. Polislerin görevlerini yerine getirirken gösterdiği özverinin unutulmaması gerektiğini belirten Babar, bu sorumluluğun toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Şehit Polisler Anıldı

Babar mesajında, görevleri sırasında hayatını kaybeden polisleri de unutmadı. Şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılması gerektiğini belirten Babar, gazilere de teşekkür ederek onların fedakârlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Polis Haftası Kutlandı

Türkav Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, mesajının sonunda tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Adıyamanlılar Net