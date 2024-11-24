"Adıyaman Depremden En Fazla Etkilenen İllerden Biri"

6 Şubat depremine değinerek konuşmasına başlayan Geyveli, Adıyaman’ın depremden aldığı hasarın büyüklüğüne dikkat çekti. Deprem sonrası verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Geyveli şunları söyledi:

“Adıyaman, altı Şubat depreminde büyük bir yıkıma uğradı. Yaklaşık 5 bin 993 bina ve 14 bin 452 bağımsız birim tamamen yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısı ise 21 bin 201 olarak açıklandı. Ancak tüm bu verilere rağmen, söz verilen konutların yalnızca yüzde 3,6’sı teslim edildi. Ülkemize gelen dış yardımlar ve toplanan bağışların Adıyaman’a yeterince aktarılmadığını gördük. Verilen ‘Bir yıl içinde herkes konutlarına kavuşacak’ sözü ise tutulamadı.”

"Adıyaman’da İşsizlik ve Ekonomik Kriz Derinleşiyor"

Adıyaman’da işsizlik oranlarının deprem sonrasında daha da arttığını belirten Geyveli, esnaf ve vatandaşların ekonomik zorluklarla boğuştuğunu ifade etti:

“Deprem sonrası işsizlik Adıyaman’da vahim bir boyuta ulaştı. Ülke genelinde de işsizlik ciddi bir sorunken, Adıyaman’da neredeyse her iki kişiden biri işsiz. Esnafa verilen düşük faizli krediler, değişken faiz oranları nedeniyle bir tuzağa dönüştü. Esnafı ayağa kaldırmak için verilen destekler, geri alınırken esnafa ikinci bir darbe vuruldu.”

"Eğitim Sistemi ve Altyapı Sorunları Çözümsüz Kaldı"

Eğitimde yaşanan sıkıntılara ve Adıyaman’daki altyapı eksikliklerine dikkat çeken Geyveli, şunları söyledi:

“Deprem nedeniyle eğitim sistemi Adıyaman’da ciddi bir darbe aldı. Çocuklarımızın eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Altyapı ve ulaşım sorunları hala çözülebilmiş değil. Atatürk Barajı’nın hemen yanında yer alan Adıyaman’da sulama sorunu yaşanıyor. Bu kabul edilemez bir durum.”

"Türkiye Ciddi Bir Sosyal ve Ekonomik Kriz İçinde"

Türkiye genelindeki ekonomik sıkıntılar, artan icra dosyaları ve toplumsal cinnet haline değinen Geyveli, istatistiklerle tabloyu özetledi:

“UYAP verilerine göre, 2024’ün ilk dokuz ayında icra dairelerine 7 milyonun üzerinde dosya düştü. Her gün ortalama 21 bin dosya açılıyor. Son 16 yılda 2,5 milyon esnaf iflas etmiş. Toplam icra ve iflas dosyası sayısı 23 milyona ulaşmış. İnsanlar ekonomik krizle boğuşuyor, yoksulluk toplumun psikolojisini bozmuş durumda. Toplum, adeta bir cinnet hali yaşıyor.”

"Türkiye’nin Manevi Değerleri Erozyona Uğruyor"

Türkiye’de manevi değerlerdeki erozyona da dikkat çeken Geyveli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın raporlarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın raporuna göre, halkın yüzde 14’ü Allah’a inanmıyor, yüzde 45’i Kur’an-ı Kerim’in vahiyle geldiğine inanmıyor. Bu, iktidarın 20 yıllık yönetiminde ülkemizin geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Manevi değerlerin erozyona uğradığı bir ülkede toplumun geleceği ciddi risk altındadır.”

"Çözüm Yeniden Refah’tır"

Selçuk Geyveli, konuşmasının sonunda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve manevi krizlerden çıkışın Yeniden Refah Partisi ile mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Maddi ve manevi anlamda refahı sağlayacak, adaleti yeniden tesis edecek parti Yeniden Refah’tır. Adıyaman gibi sorunlarla boğuşan şehirlerimize gerçek hizmeti biz getireceğiz. Paylaşımda adaleti, yönetimde şeffaflığı, ekonomide kalkınmayı ancak Yeniden Refah Partisi sağlayabilir. Halkımızın çözüm için bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.”

Toplantı, parti üyelerinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak projelerin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA