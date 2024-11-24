Konteyner Kent sakinleri, "Depremde ölmedik, burada mı öldürmek istiyorsunuz?" diyerek yaşadıkları çaresizliği ve umutsuzluğu dile getirdi.

“Su Yalnızca Geceleri Akıyor, Hijyen Sorunu Ciddi Boyutlarda”

Depremzedeler, en büyük sorunlardan birinin düzenli su temin edilememesi olduğunu belirtti. Suyun yalnızca gece saatlerinde verildiğini ifade eden vatandaşlar, hijyen koşullarını sağlayamadıklarını ve özellikle çocukların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:

“Gece 12’den sonra su geliyor. Sabah kalkıp kullanmaya çalışıyoruz ama bu bile yetmiyor. Çocuklarımızın banyo yapması, lavaboların temizliği mümkün olmuyor. Hijyen şartlarımız tamamen bozulmuş durumda. Konteynerler leş gibi kokuyor, lağım kokuları her yere yayılıyor. Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz.”

“Yollar Çamur Deryasına Dönmüş Durumda”

Konteyner Kent’in çevresinde yol ve ulaşım imkanlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, çocukların okula, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluk yaşadığını söyledi:

“Yolumuz yok, çamur içinde yürümek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız okula gitmek için tarlaların içinden geçiyor, yağmurlu havalarda ise bu tarlalar adeta göle dönüşüyor. Market, fırın gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile kilometrelerce yol yürümek zorundayız. Özellikle yaşlılar ve hastalar bu koşullarda tamamen çaresiz kalıyor.”

“Güvenlik Yok, Hırsızlık Olayları Arttı”

K13 Konteyner Kent sakinleri, güvenlik sorunlarının da ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Konteynerlerde artan hırsızlık olaylarına dikkat çeken depremzedeler, gece saatlerinde güvenlik görevlilerinin görevlerini yeterince yerine getirmediğini söyledi:

“Gece saatlerinde konteynerlerin ışıkları yanıyor ama içinde kimse yok. Hırsızlık olayları sık sık yaşanıyor. Güvenlik görevlileri gelip kontrol etmek yerine çay içip gidiyor. Bu durum çocuklarımız için bizi daha da tedirgin ediyor.”

“Yetkililer Sesimizi Duysun”

Defalarca yetkili makamlara başvurduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını ifade eden konteyner kent sakinleri, çözüm beklediklerini belirtti:

“Defalarca AFAD’a ve diğer ilgili kurumlara başvurduk, sorunlarımızı anlattık. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Burada binlerce insan kaderine terk edilmiş durumda. Yetkililere sesleniyoruz: Lütfen bu sorunlara bir an önce çözüm bulun. Yol, su, ulaşım ve güvenlik sorunlarımızı çözmek için artık harekete geçin.”

“Seçim Zamanı Kapımızı Çalanlar Nerede?”

Konteyner Kent sakinleri, seçim dönemlerinde oy istemeye gelen siyasilerin, ihtiyaç zamanında yanlarında olmadıklarını belirterek tepki gösterdi:

“Seçim zamanı kapımıza gelenler şimdi nerede? Oy istemeye geldiğiniz gibi bizim sorunlarımızı çözmek için de buraya gelin. Biz insanca yaşamayı hak ediyoruz. Çocuklarımız, yaşlılarımız perişan durumda. Yetkililerden artık ciddi adımlar atmasını bekliyoruz.”

Temel Talepler: Yol, Su, Güvenlik ve Sağlık

K13 Konteyner Kent sakinleri, özellikle yol, su, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasını talep ediyor. Vatandaşlar, çocukların ve yaşlıların sağlığı için bu temel ihtiyaçların bir an önce karşılanmasını istiyor:

“Bir sağlık ocağımız bile yok. Çocuklarımız hasta oluyor, yaşlılarımız hastaneye gitmekte zorlanıyor. Su ve hijyen eksikliği nedeniyle hastalıklar kapıda. Yetkililerden artık bu durumla ilgilenmelerini rica ediyoruz. Hepimiz burada depremzedeyiz ve insan gibi yaşamak istiyoruz.”

Depremzedelerden Yetkililere Çağrı

K13 Konteyner Kent’te yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

“Kimse burada keyfi için yaşamıyor. Bizler depremde evlerini kaybetmiş insanlarız. Burada yaşamak zorunda olduğumuz için yaşıyoruz. Yetkililerden yardım eli uzatmalarını bekliyoruz. Artık sesimizi duyun ve bize yardım edin. Türkiye’nin her yerinde konteyner kentlere sahip çıkıyorsunuz, burada neden yalnız bırakıldık?”

Konteyner Kent sakinlerinin sorunlarının çözümü için yetkililerin acil harekete geçmesi bekleniyor. Hijyen, güvenlik, ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların sağlanmaması durumunda, bölgede daha ciddi sorunların yaşanmasından endişe ediliyor.

Kaynak : PHA