Adıyaman merkezde 58 binada 17 bin 631, Besni ilçesinde 2 bin 984, Kahta ilçesinde 6 bin 479 ve Gölbaşı ilçesinde ise 2 bin 196 öğrenci YKS’nin TYT oturumuna katılım sağlıyor. İl merkezi ve üç ilçede oluşturulan sınav merkezlerinde Toplam 29 bin 290 aday sınava katılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Adaylar saat 09:00 itibariyle sınav binalarına alınırken, kapılar 10:00 itibariyle kapandı. Kapıların kapanmasıyla beraber gelen adaylar sınav’a alınmazken son dakika yetişen adaylar da telaşlı bir şekilde sınav binalarına katılım sağladı. TYT Sınavı 13:00 de sona erecek.

Sınavın başlamasıyla beraber heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler yaşadıkları heyecanı dile getirirken bazı veliler, “Adıyamanda kütüphane ve ders çalışma alanlarının yetersiz olduğunu vurgularken, eğitim faaliyetlerinin daha verimli sağlanabilmesi adına yetkililerden destek beklediklerini“ ifade ettiler.

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Kaynak : PHA