3 milyondan fazla kişi hala eski ehliyetle dolaşıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, halen 3 milyon 211 bin 157 vatandaş eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Bu belgeler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yenileme yapılmadığı takdirde bu kişiler hem trafikte yasal olarak sürücülük hakkını yitirecek hem de yeni başvuru için yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.



Yenileme bedeli 15 TL'den 7.438 TL'ye yükselecek

Eski ehliyetini 31 Temmuz’a kadar yenileyenler yalnızca 15 TL ödeme yapacak. Ancak bu tarihten sonra yapılan yenileme başvurularında ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL olarak uygulanacak. Yetkililer, başvuruların son günlere bırakılmaması ve randevuların erkenden alınması çağrısında bulundu.



Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşların öncelikle randevu alması gerekiyor. Bu işlem:



Alo 199 Çağrı Merkezi,



nvi.gov.tr internet sitesi,



Mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.



Randevu gününde ise ilgili nüfus müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurulması yeterli oluyor.



Gerekli belgeler şunlardır:

Mevcut (eski tip) sürücü belgesi,



15 TL başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont,



Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu,



6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,



MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi.



Yeni ehliyetler adrese teslim edilecek

Başvurusunu tamamlayan sürücülerin yeni ehliyetleri, PTT aracılığıyla evlerine gönderilecek. Bu süre zarfında mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara geçici sürücü belgesi düzenlenecek ve bu belge ile yasal olarak araç kullanılabilecek.



Yetkililer, milyonlarca sürücünün etkileneceği bu süreçte, vatandaşların cezai yaptırımlarla ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaması için acil olarak başvuru yapmalarını önemle hatırlattı.

Kaynak : PHA