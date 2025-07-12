‘Sakin olmak zorundayız, yol haritamız belli’

Hamşioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Sakin olmak zorundayız, yol haritamız belli: 'Mecbur olduğumuzu' iddia ettikleri sürecin; 'örgütü' bugüne dek bölgede ve özelde Türkiye'de kullanan yabancı devletlerin, İsrail’in genişletilerek varlığının korunması için kurguladıkları bir senaryo olduğunu anlamak ve mücadeleyi bu hatta tahkim etmek zorundayız.”



‘Şuur ittifakı’ vurgusu: Ortak ilkeler, ayrışık temsil

Hamşioğlu, farklı siyasi görüşlere sahip birey ve kurumların Türk kimliği, Türk ulus devleti ve üniter yapı başlıklarında birleşmesi gerektiğini belirtti:



“Siyasi tercihleri, dünya görüşleri ne olursa olsun; Türk kimliği, Türk ulus devleti ve üniter yapı başlıklarında ortaklaşan herkesin ‘şuur ittifakı’ haline gelmesi, ancak ayrışık olarak parlamentoda temsil için mücadele etmesi mecburidir.”



CHP’ye uyarı: ‘Genel başkanlık koltuğu için taviz verilirse cumhuriyet kalmaz’

Hamşioğlu, ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik sert ifadelerle seslenerek, parti içi dengeler uğruna Lozan ve ulus devlet ilkelerinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı:



“CHP devletin kurucu ilkelerine bağlılık, Lozan ve ulus devlete sahip çıkma konularında tavizsiz olmak zorundadır. Parti içi dengeleri gözetmeye çalışmak, delege hesabı yapmak sizi genel başkan koltuğunda oturtabilir; ancak ortada bir cumhuriyet bırakmaz.”



‘Muhalefetin ahlaki üstünlüğünü kaybetme lüksü kalmamıştır’

Hamşioğlu, süreçle birlikte şiddet ve terörün meşrulaştırıldığını, itirazların ise terörize edilmeye başlandığını belirtti:



“Şiddeti, terörü, hukuksuzluğu meşru hale getiren bu sürecin ‘itirazı’ terörize etmeye, ‘muhalifi’ terörist ilan etmeye ve düşman ceza hukukuna muhatap etmeye olan mesafesi ortadan kalkmıştır. Muhalefetin ahlaki üstünlüğünü kaybetme lüksü kalmamıştır.”



Türk Ocakları ve milliyetçi yapılara çağrı: 1912 ruhu yeniden canlanmalı

Türk milliyetçilerine ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik de çağrıda bulunan Hamşioğlu, kamuya açık, ilkeli ve şeffaf bir tartışma ortamının başlatılması gerektiğini söyledi:



“Türk milliyetçileri, kavramsal tartışmaları kamuya açık şekilde, ilkesel bazda ve parti kimliklerinin önünde tutacak objektiflikte ve milliyetçiliğin vakarına yakışır şeffaflıkta acilen başlatmalı, milletin alternatifi olduklarını ortaya koymalıdır. Türk Ocakları 1912 sorumluluğunu yeniden sırtlamalı, bu tartışmaların merkezinde yer almalıdır.”



‘Demografik yapının değiştirildiği bir süreçteyiz’

Açıklamasının sonunda Türkiye’nin sınır aşan göçler aracılığıyla demografik olarak değiştirilmeye çalışıldığını kaydeden Hamşioğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Türk ulus devletinin sınır aşan göçlerle değiştirilmeye çalışılan bir demografik yapının, bölgesel oyuncuların elinde oyuncak haline getirilmesi girişimine karşı sürekli, tavizsiz ve tereddütsüz bir mücadeleyi sürdürmek zorundayız.”

Kaynak : PHA