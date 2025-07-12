İki kat artış: 719 tam puan alan öğrenci

Bu yıl 15 Haziran’da yapılan LGS’ye 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu, sınava 963 bin 142 aday katıldı. Sınav sonuçlarına göre 544 farklı okuldan 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. Geçtiğimiz yıl tam puan alan öğrenci sayısı 352 iken, bu yıl bu sayı iki katına çıktı.



Sosyal medyada 'şaibe' iddiaları yayılmıştı

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ve basın organlarında, sınavda usulsüzlük yapıldığı yönünde iddialar gündeme geldi. “Bir ilde 300 birinci çıktı” gibi ifadelerle LGS’ye gölge düşürülmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, bu söylemlerin “mesnetsiz, iftira dolu ve tamamen hayal ürünü” olduğu vurgulandı.



MEB: ‘Sınav şeffaf, ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun yapıldı’

MEB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“2025 LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Sorular, 8. sınıf öğretim programındaki kazanımlar esas alınarak alan uzmanları, akademisyenler ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandı. Sınav her aşamasıyla denetime açık ve ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.”



Bakanlık: 'Art niyetli kişilere fırsat vermeyiz'

MEB, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirildiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



“Bazı art niyetli kişiler, öğrencilerimizin ve ailelerin duygularını istismar ederek kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmaktadır. ‘Sınav zordu, bu kadar birinci çıkamaz’ gibi spekülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bu asılsız iddialarla öğrencilerimizin başarısına ve öğretmenlerimizin emeğine gölge düşürülmek isteniyor.”



Suç duyurusu ve uyarı: 'Vicdani ve ahlaki olmayan bu tutumdan vazgeçin'

Açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunan kişiler hakkında Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Ayrıca iddiaları gündeme getirenlere “empati yapmaları ve çocukların geleceği üzerinden çıkar elde etmeye çalışmamaları” yönünde çağrıda bulunuldu:



“Bu iftira dolu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Siyaset ya da çıkar hesaplarıyla çocukların emeği üzerinden spekülasyon yapılması vicdani ve ahlaki değildir. Sürece ilişkin olarak yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.”

Kaynak : PHA