Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Konuşmanın en dikkat çekici anlarından biri ise Emine Erdoğan’ın gözyaşlarına boğulması oldu. Duygusal anların yaşandığı salonda, Erdoğan'ın “Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır” sözleri üzerine Emine Erdoğan gözyaşlarıyla eşine sarıldı. O anlar salondaki katılımcılar tarafından da hüzün ve umutla karşılandı.



Uzun süre ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türk, Kürt ve Arap halklarının kardeşliği, terörle mücadelede atılan adımlar ve toplumsal barışa dair mesajlar verdi. Özellikle "Kardeşlik kazanacak, Türkiye büyüyecek" sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.



AK Parti sosyal medya hesabından paylaştı

AK Parti, Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı o kareyi sosyal medya platformu X’te kalp emojisiyle paylaşarak, “Bugün yeni bir gün” mesajını verdi. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



Erdoğan: Yeni bir sayfa açılmıştır

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. FETÖ’yü temizledik. Terörle mücadeledeki tüm engelleri kaldırdık. Sayın Bahçeli’nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için adım attık. Dünkü merasimde, terör örgütü silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.”

Kaynak : PHA