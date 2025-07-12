“Erdoğan’ın konuşması çok önemliydi”

Buldan, Erdoğan’ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı “değerli, yapıcı, kapsayıcı ve süreci sahiplenen” olarak nitelendirdi. Erdoğan’ın faili meçhullerden Beyaz Toroslara, Kürtçenin yasaklandığı dönemlere yaptığı atıfların bir çeşit “devlet adına özeleştiri” anlamına geldiğini belirten Buldan, bu yaklaşımı olumlu bulduklarını söyledi.



“DEM Parti sürecin merkezindedir, çözümden kaçmayız”

Sürecin yeni bir aşamaya girdiğine dikkat çeken Buldan, Cumhurbaşkanı’nın söyleminde ilk kez bu kadar net bir kararlılık gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:



“Bu birliktelik süreç birlikteliğidir. Herkesin çizgisi bellidir. Sürecin ilerlemesi için biz DEM Parti olarak merkezdeyiz ama çözüm üretme sorumluluğu Cumhur İttifakı’ndadır.”



“Süreci hızlandırmak gerekiyor, uzarsa provokasyon riski artar”

Buldan, TBMM’de kısa sürede bir komisyon kurulmasının beklendiğini ve bu komisyon aracılığıyla çıkarılacak yasaların da Meclis açılır açılmaz hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Süreç uzadıkça provokasyonlara açık hale gelir. Hızlı ve somut adımlar atılması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.



“Faili meçhuller ve kayıplar gündemden çıkmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı özeleştirilerin pratiğe dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, yıllardır Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınlarının verdiği mücadelenin dikkate alınması çağrısında bulundu. “Taşı, toprağı olmayan mezarsız çocuklarına kavuşmak isteyen annelerin mücadelesi artık karşılık bulmalı” dedi.



“Suriye ayrı bir başlık ama Türkiye merkez rol oynamalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye'deki Kürtlere yönelik “mesele bizim meselemizdir” açıklamasını da değerlendiren Buldan, Rojava'da çözülmesi gereken ciddi başlıklar olduğunu ve Türkiye'nin burada yönlendirici değil, çözüm kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.



“Orta Doğu’daki Kürt meselesinde çözümün merkezinde Türkiye yer almalı ama bunu yeni bir müdahale aracı değil, barışçıl bir perspektifle yapmalı.”



“Kapsayıcı ve kalıcı çözüm istiyoruz”

Pervin Buldan, konuşmasının sonunda, sürecin hızla yasal zemine oturtulması ve toplumsal desteği artıracak şekilde şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. “DEM Parti olarak biz, barışı, çözümü ve kardeşliği savunuyoruz. Bu ülkenin eşit yurttaşları olarak hep birlikte geleceği kurmak istiyoruz” diyerek çağrısını yineledi.

Kaynak : PHA