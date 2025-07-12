“Silahların susması olumlu ama içerik belirleyici”

TKP, yaptığı açıklamada silahların susmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak esas meselenin siyasi içerik ve yönelim olduğunu vurguladı. “Barışın içeriği, savaşınki kadar önemlidir. Şimdi ilan edilen tarihsel uzlaşmanın yönü ve amacı sorgulanmalıdır” denilen açıklamada, devletin söyleminde kısa sürede yaşanan dönüşüm de eleştiri konusu yapıldı.



“Devletin söylemi birkaç ayda değişti”

TKP, devlet kurumlarının kısa süre içinde ‘terör örgütü’, ‘bebek katili’ gibi tanımlamalardan uzaklaşarak ‘kurucu önderlik’, ‘örgüt’ ve ‘sayın’ gibi ifadelere geçmesini samimiyetsiz ve içeriksiz olarak değerlendirdi. Açıklamada, FETÖ sürecinde yaşanan söylem değişikliklerine de gönderme yapılarak, benzer bir stratejinin izlendiği vurgulandı.



“Yeni çıkmazın adı: Terörsüz Türkiye”

TKP’ye göre, 'terörle mücadele' döneminde olduğu gibi, bu yeni dönemde de Türkiye holdingler, tarikatlar ve emperyalist çıkar odaklarının önünü açan bir rotaya sokulmak isteniyor. “Genişletilmiş Cumhur İttifakı adı altında yürütülen bu süreç, toplumu yeni bir yıkıma sürüklemektedir” değerlendirmesi yapıldı.



“1923 ile hesaplaşmayı hedefleyen bu ittifak ülkeyi savunmasız bırakır”

Parti, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleriyle hesaplaşmayı stratejik hedef haline getiren siyasi uzlaşmalardan demokrasi çıkmayacağını belirterek, “Bu süreç, Türkiye’yi yeni savaşlara, derinleşen sömürüye ve kuralsız yağmaya hazırlıyor” ifadelerine yer verdi.



“Kardeşlik dedikleri tarikat ve sermaye ortaklığıdır”

Açıklamada, hükümet kanadının sıkça kullandığı “Türk, Kürt, Arap kardeşliği” söyleminin altı çizilerek, bunun toplumsal değil ekonomik bir kardeşlik olduğu savunuldu. “Bu kardeşlik, tarikat kardeşliğidir, sermaye kardeşliğidir. Kimlikçi zehri panzehirle temizlemenin yolu, eşitlik ve laiklik temelinde bir cumhuriyetçi mücadeleden geçer” denildi.



“Cumhuriyetçilerin ortak program etrafında ayağa kalkması gerekiyor”

TKP açıklamasının sonunda tüm cumhuriyetçi güçlere çağrıda bulunarak, laiklik, eşitlik, bağımsızlık ve sosyalizm temelinde yeni bir mücadele hattının kurulması gerektiğini belirtti. “Bu karanlık mutlak aşılacak ve halkımız ayağa kalkacaktır” ifadeleriyle sonlanan açıklama, “Genişletilmiş Cumhur İttifakı”na karşı kapsamlı bir sistem eleştirisi içeriyor.

Kaynak : PHA