Köy köy ziyaret, yerinde tespit

Genel Sekreter Göktaş’ın şimdiye kadar ziyaret ettiği köyler arasında Kayacık, Davuthan, Büklüm, Güneşli, Durukaynak, Şerefli, Dandırmaz, Uzunköy, Çamyurdu, Karaağaç, Kuşakkaya, Dardağan, Çınarik ve Ataköy yer alıyor. Bu ziyaretlerde köylerin içme suyu ihtiyacı, yol durumu, menfez eksiklikleri ve altyapı sorunları teknik ekipler tarafından sahada değerlendiriliyor.



“Vatandaşımızı dinlemeden hizmet edemeyiz”

Ziyaretler sırasında köy sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Göktaş, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyerek not aldı. Yerinde çözüm ve hızlı müdahaleye önem verdiklerini belirten Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sesine kulak vermek, sorunları birinci ağızdan dinlemek bizim için çok kıymetli. Vatandaşımızı dinlemeden hizmet edemeyiz. Bu yüzden yerinde inceleme ve birebir temas bizim önceliğimiz.”



Vali Varol’un liderliğinde kırsalda güçlü koordinasyon

Genel Sekreter Göktaş, kırsal kalkınma çalışmalarının Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un talimatları doğrultusunda şekillendiğini ve Valilik makamının desteğini her zaman sahada hissettiklerini ifade etti. Vali Varol’un da köy ziyaretlerini sık sık gerçekleştirdiğini vurgulayan Göktaş, çözüm süreçlerinin doğrudan Vali’nin takibinde olduğunu belirtti.



Vatandaşlardan memnuniyet ve beklenti mesajı

Köy sakinleri, hem mevcut Genel Sekreter Göktaş’a hem de önceki Genel Sekreter Sami Işık’a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaşın sözleri şöyle:



“Sami Bey bizimle ilgilendi, köyümüzün birçok ihtiyacını giderdi. Kendisine minnettarız. Şimdi de Şükrü Bey aynı duyarlılıkla ziyaret ediyor, dinliyor, ilgileniyor. Bu ziyaretler bizim için çok kıymetli.”



Hizmet seferberliği devam edecek

Adıyaman İl Özel İdaresi’nin altyapı, ulaşım ve temel hizmet alanlarındaki kırsal yatırımları hız kesmeden sürüyor. Genel Sekreter Göktaş’ın köy ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği, sahada çözüm odaklı anlayışla hizmetlerin daha hızlı ulaştırılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA