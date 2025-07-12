“Bu topraklarda düşmanlık tohumları yeşermedi, yeşermeyecek”

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Başka yolu yok! Düşmanlık tohumları bu topraklarda yeşermedi, yeşermeyecek. Düşmanlaştırma kaybetti! Kardeşlik kazanacak, iyilik galip gelecek...”



Paylaşımında Kur'an-ı Kerim’den Hucurât Suresi 10. ayeti de alıntılayan Yapıcıoğlu, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki rahmetine mazhar olasınız” ayetini hatırlatarak, barış sürecinin İslami bir kardeşlik bilinciyle ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Yapıcıoğlu’nun mesajı toplumsal barışa destek olarak yorumlandı

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklaması, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda barış sürecine verilen sessiz destek olarak yorumlandı. HÜDA PAR, geçmişte çatışma ortamlarının sona erdirilmesi, bölgesel huzurun sağlanması ve halklar arasında kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi yönünde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Kaynak : PHA