“719 öğrencinin tam puan aldığı iddiası doğru mu?”

LGS’de 500 tam puan alan 719 öğrenci olduğu yönündeki iddiaların kamuoyunda ciddi bir şaşkınlık yarattığını belirten Turhan Çömez, bu yılki sınavın birçok uzman tarafından "tarihin en zor LGS’si" olarak tanımlandığını hatırlatarak şu soruları yöneltti:



Bu sınavda 719 öğrencinin 500 tam puan aldığı bilgisi doğru mudur?



Yaklaşık 5 bin öğrencinin 0 ya da 1 yanlış yaptığı bilgisi doğru mudur?



Bu bilgiler doğruysa, bu kadar yüksek başarı oranının nedenleri nelerdir?



500 tam puan alan öğrencilerin okullara göre dağılımı nedir?



500 tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı nedir?



Son 10 yıl içinde tam puan alan öğrencilerin sayısı, okullara ve illere göre dağılımı nedir?



“Bu denli yüksek başarı oranı kamu vicdanını rahatsız etmektedir”

Çömez açıklamasında, LGS gibi yüksek rekabetin yaşandığı ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen bir sınavda bu denli yüksek sayıda tam puan çıkmasının, kamuoyunda kuşkuya neden olduğunu belirtti. “Şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesinin gereği olarak, bu verilerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır” diyen Çömez, Milli Eğitim Bakanlığı’nı net ve tatmin edici bir açıklama yapmaya çağırdı.



“Sınav sistemine olan güven zedeleniyor”

İYİ Parti’li vekil, sınavlara dair en küçük bir gölge ya da şüphe oluşmasının dahi milyonlarca öğrenci ve velinin devlete ve sınav sistemine olan güvenini sarsabileceğini belirterek, “Şaibeli bir ortamın önüne geçilmesi için Meclis’in, kamuoyunun ve eğitim camiasının net bilgilerle aydınlatılması gerekir” dedi.

Kaynak : PHA