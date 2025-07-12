“Çocuklarımızın ve ailelerinin devlete güveni sarsılıyor”

Davutoğlu açıklamasında, “Ortaokul çağındaki çocuklarımızın girdiği LGS’de usulsüzlük yapıldığına dair iddialar, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin devletimize olan güvenini sarsmaktadır” ifadelerini kullandı. Sınav sürecine dair şeffaflık çağrısında bulunan Davutoğlu, özellikle bir sorunun doğru cevabına dair kamuoyunda çıkan tartışmalara dikkat çekti.



“Tam puan alan öğrenci sayısındaki artış dikkat çekici”

Tam puan alan öğrenci sayısındaki sıra dışı artışın soru işaretlerine neden olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



“Özellikle tam puan alan birinci sayısındaki dikkat çekici artış, bir sorunun cevabına dair yaşanan tartışmalar; kamuoyunda çeşitli iddialara neden olmuştur. Bu durumun kamu vicdanını zedelememesi adına, söz konusu iddialar vakit kaybedilmeden araştırılmalı ve kamuoyuna tatmin edici, resmi bir açıklama yapılmalıdır.”



Davutoğlu’ndan yetkililere çağrı: Açıklama yapılmalı

Ahmet Davutoğlu, açıklamasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumları göreve çağırarak, “Kamu vicdanını rahatlatacak, adalete ve şeffaflığa dayalı bir süreç yürütülmeli, her öğrencimizin hakkı titizlikle korunmalıdır” dedi.

Kaynak : PHA