"Denetimsizlik Can Kaybına Yol Açıyor"

Bahattin Sungur, konuşmasına son dönemde yaşanan afetlere ve ihmallerin sonuçlarına dikkat çekerek başladı. Deprem ve Bolu’daki otel yangını gibi olayların toplumda derin yaralar açtığını ifade etti:

“Maalesef Rabbimizin takdiriyle gerçekleşen bir deprem felaketi yaşadık. Bolu’daki otel yangınında ise göz göre göre 78 vatandaşımızı kaybettik. Bu tür ihmaller, devletin denetim mekanizmalarının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Türkiye’de bir denetim reformuna ihtiyaç var.”

"Türkiye’nin Doğal Zenginlikleri Yeterince Değerlendirilmiyor"

Türkiye’nin doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilmediğini belirten Sungur, şöyle konuştu:

“Bu ülkenin toprağına kuru bir ağaç dikseniz, meyve verecek kadar bereketlidir. Ancak neden bu zenginlik içinde yoksulluk çekiyoruz? Rahmetli Erbakan Hocamız, Almanya’nın harabeden nasıl bir ekonomi devi haline geldiğini hep örnek verirdi. Bugün Almanya bizi kıskanıyor diyorlar ama gerçekte Almanya’nın ekonomisi bizim 40 katımız büyüklüğünde. Bu durumu sorgulamalıyız.”

"Hak ve Batıl Mücadelesi Hala Devam Ediyor"

Milli Görüş’ün tarihsel misyonunu hatırlatan Sungur, Türkiye’nin geçmişte hak ve batıl mücadelesinde nasıl bir duruş sergilediğine dikkat çekti:

“Adıyaman, Milli Görüş’ün kalesidir. Tarih boyunca hak ve batıl mücadelesinde doğru olanın, hakkın yanında yer aldık. Bugün de bu mücadele devam ediyor. Ancak burnumuzun dibindeki 12 adaları kaybetmiş bir Türkiye’de yaşıyoruz. Komşumuz Suriye’deki kriz, bizi de derinden etkiliyor.”

"Açlık ve Yoksulluk Artıyor, Halk Geçim Mücadelesi Veriyor"

Türkiye’deki ekonomik tabloya ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Sungur, yoksulluk ve gelir adaletsizliği konularına dikkat çekti:

“Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı 20 bin lira. Asgari ücret ise 22 bin lira. Bu nasıl bir denklem? Çalışanların %57’si asgari ücretle geçiniyor. İnsanlarımız çöp konteynerlerinden ekmek topluyor. Gençlerimizin %63’ü bu ülkede yaşamak istemediğini söylüyor. Biz bu tabloyu değiştirmek için buradayız.”

"Adalet Olmadan Kalkınma Olmaz"

Adalet mekanizmasının işleyişine yönelik sert eleştirilerde bulunan Sungur, hukuki sistemin kamu vicdanını tatmin etmediğini söyledi:

“Adaletin olmadığı yerde zulüm ve sefalet kaçınılmazdır. İnsanlar artık yargıya güvenmiyor. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet çarkı dönmez. Biz, Milli Görüş olarak, kaybolan adaleti yeniden tesis edeceğiz.”

"Sosyal Bağlar Kopuyor, Aile Yapısı Zayıflıyor"

Toplumdaki sosyal çözülme ve aile yapısındaki zayıflığa dikkat çeken Sungur, komşuluk ve aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:

“Komşuluk ilişkilerimiz bitmiş durumda. Aynı binada yaşayan insanlar birbirlerini tanımıyor. Aile bağları zayıflıyor. Evlilikler hızla boşanmayla sonuçlanıyor. Bu sosyal çözülmeyi durdurmalıyız. Aksi takdirde toplumsal birliktelik tamamen yok olacak.”

"Gençliği ve Aileyi Koruyacağız"

Milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmenin önemini vurgulayan Sungur, eğitim sistemindeki sorunlara da değindi:

“Gençlerimizin %27’si deist olduğunu, %45’i ise hiçbir namaz kılmadığını söylüyor. Bu kabul edilemez. Eğitim sistemimizi yeniden yapılandırarak gençlerimizi hem dini hem de milli değerler ışığında yetiştireceğiz. Aileyi korumak ise en öncelikli hedefimiz olacak. Aile yapısı sağlam olmayan bir toplumun geleceği yoktur.”

"Üretimi Destekleyeceğiz, Yatırımları Artıracağız"

Ekonomik kalkınma için üretim ve istihdam odaklı bir model öneren Sungur, devletin bu süreçte aktif bir rol alması gerektiğini ifade etti:

“Devlet, büyük yatırımlara öncülük edecek. Üretim yapan işletmelere arsa, enerji ve sigorta desteği sağlanacak. Adıyaman gibi tarım ve hayvancılık bölgelerinde organize sanayi ve hayvancılık projeleriyle istihdam artırılacak. Biz, bu ülkenin kaynaklarını halkın refahı için kullanacağız.”

"Milli Görüş’ün İzinde Bir Türkiye"

Konuşmasının sonunda Necmettin Erbakan’a olan bağlılıklarını dile getiren Sungur, Milli Görüş’ün politikalarını yeniden hayata geçireceklerini söyledi:

“Rahmetli Erbakan Hocamızın çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Adaleti sağlayacak, kardeşliği pekiştirecek, üretimi artıracak ve Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyacağız. Biz bu mücadeleyi halkımız için, gelecek nesillerimiz için veriyoruz.”

Kaynak : PHA