Çarşı Projesi'nin Yeni Pınar ve Sıratut mahallelerini kapsayan 2 ve 3. etaplarında rezerv alan sürecine ilişkin çalışma başlatıldı.

İl müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, söz konusu alanların rezerv alan kapsamına alınabilmesi için bölgede mülkiyeti bulunan hissedarların imzalarının toplanması gerekiyor.

HİSSEDARLARA ULAŞILMASI GEREKİYOR

Sürecin ilerleyebilmesi için 2 ve 3. etap sınırları içerisinde taşınmazı bulunan mülk sahiplerinin tamamına mümkün olduğunca ulaşılması ve gerekli imzaların alınması önem taşıyor.

Bu nedenle Yeni Pınar ve Sıratut mahallelerinde mülkiyeti bulunan vatandaşların ilgili mahalle muhtarlıklarıyla iletişime geçerek rezerv alan sürecine ilişkin imzalarını vermeleri istendi.

Mülk sahiplerinin sürecin dışında kalmaması ve çalışmaların gecikmemesi için hissedarların kısa sürede muhtarlıklara başvurması çağrısında bulunuldu.

MÜLK SAHİPLERİ PLATFORMU SÜRECE DESTEK VERECEK

Mülk Sahipleri Platformu da Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının rezerv alan kapsamına alınması sürecinde hissedarlara destek sağlayacağını açıkladı.

Platform tarafından yapılan bilgilendirmede, Yeni Pınar ve Sıratut mahallelerindeki mülk sahiplerinin imza sürecine katılmasının önemine dikkat çekilerek, ihtiyaç duyulan konularda hissedarlara yardımcı olunacağı belirtildi.

İMZA İÇİN MUHTARLIKLARA BAŞVURU YAPILACAK

Yeni Pınar Mahallesi'nde mülkiyeti bulunan vatandaşların Mahalle Muhtarı Mehmet Kurtulmuş, Sıratut Mahallesi'nde mülkiyeti bulunan vatandaşların ise Mahalle Muhtarı İlhan Alan ile iletişime geçebileceği bildirildi.

İletişim bilgileri şöyle:

Yeni Pınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurtulmuş

0536 523 47 33

Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan Alan

0546 298 93 86

Mülk Sahipleri Platformu Başkanı Tayfun Aydın

0507 001 69 02

MÜLK SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Çarşı Projesi'nin 2 ve 3. etaplarında mülkiyeti bulunan hissedarlara, rezerv alan sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili muhtarlıklara başvurarak gerekli imzaları vermeleri çağrısında bulunuldu.

Hissedarların birbirlerini de bilgilendirmesi ve bölgede mülkiyeti bulunduğu halde süreçten haberdar olmayan vatandaşlara ulaşılması istenirken, çalışmaların hızlı ilerleyebilmesi için mülk sahiplerinin sürece katılımının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak : PERRE