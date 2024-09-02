Doğan, konuşmasında hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve avukatlık mesleğinin savunulmasına yönelik güçlü mesajlar verdi. Bilal Doğan, adli yılın başlangıcını değerlendirirken, yargı sisteminin içinde bulunduğu sorunların ve avukatların karşılaştığı zorlukların altını çizdi. "Yeni Adli Yıl'da da hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz" diyen Doğan, hukukun ve adaletin temel bir toplumsal değer olduğunu belirtti. Doğan, “2024-2025 Adli Yılı’nı, yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil, yurttaşların adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa etme heyecanıyla karşılamak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, adaletin toplumsal yaşamın temel taşı olduğunu vurguladı.

Doğan, Türkiye Barolar Birliği ve baroların, bugüne kadar avukatlık mesleğinin ağır sorunlarına çözüm ararken, aynı zamanda insan hakları ihlalleri, bağımsız mahkemeler, liyakat, kanun önünde eşitlik ve demokrasi gibi evrensel değerlere sahip çıkma mücadelesi verdiğini söyledi. "Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında yer alırken gücümüzü hukuktan aldık" diyen Doğan, hukuk mesleğinin ve hukukun evrensel değerlerinin, her türlü ayrımcılığa ve haksızlığa karşı en güçlü savunma mekanizması olduğunu belirtti.

Hukukun, adalete yönelmiş bir toplumsal düzenin temeli olduğuna dikkat çeken Doğan, toplumsal barışın ve refahın sağlanabilmesi için adaletin tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti. "Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili bir savunma hakkı şarttır" diyen Doğan, savunma ayağının eksik bırakılması durumunda adaletin sağlanamayacağını vurguladı.

Doğan, konuşmasında avukatlık mesleğinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değindi. Hukuk fakültelerinin nitelik sorunlarından başlayarak stajyer avukatların haklarına, CMK Ücret Tarifesi'nden avukatların emeklilikte yaşadığı eşitsizliklere kadar birçok konuda reform ihtiyacının altını çizdi. Özellikle avukatlara yönelik şiddet vakalarının önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Bilal Doğan, açıklamasını şu dikkat çekici sözlerle noktaladı: "Yeni adli yılda da, yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele, toplumda adalete olan güveni artıracak, suç oranlarını düşürecek ve toplumsal barış ile refahı yükseltecektir."

Doğan’ın bu açıklamaları, yargı sistemi ve avukatlık mesleği üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken sorunların varlığını ve bu sorunların çözümü için verilen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA