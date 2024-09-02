Alınan bilgiye göre kaza, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Osman Oral idaresindeki 02 FR 559 06 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek apartman bahçesine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü Oral, yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA