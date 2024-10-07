Küçük yaşta kazandığı başarılarla dikkat çeken Coşkun, söyleşi sırasında öğrencilerden kitap okuma sözü aldı ve kitaplarını imzaladı.

“Kitap Okumayı Hayatımızın Bir Parçası Haline Getirmeliyiz”

Yazar Hüseyin Mirhat Coşkun, öğrencilere yaptığı konuşmada, kitap okumanın hayatındaki önemine vurgu yaptı. Coşkun, "Şartlarımız ne olursa olsun çok kitap okumalıyız. Kitap okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Her gün mutlaka kitap okumalıyız. Hepiniz her gün kitap okuyacağınıza söz veriyor musunuz?" diyerek çocuklara seslendi ve büyük bir coşkuyla okuma sözü aldı.

Coşkun, ilk kitabını ilkokul birinci sınıfta yazdığını belirterek, bu başarısının ardından Türkiye’nin En Genç Yazarı unvanını kazandığını söyledi. "Geri dönüp baktığımda tüm başarımı çok okuduğum kitaplara borçluyum" diyen Coşkun, öğrencilere kitap okumanın kişisel gelişim üzerindeki etkisini anlattı.

"Yazarımız Çocuklara İlham Verdi"

Okul yöneticileri, yazarın çocuklarla buluşmasının büyük bir etki yarattığını ifade etti. Okul Müdürü Halil Özer, "Genç yazarımıza teşekkür ederim. Öğrencilerimizin kitaba bakış açısını olumlu yönde değiştirdi. Kitap okuma isteği daha da arttı" dedi.

Okul idarecilerinden Abuzer Çevik ise, "Yazarımızın çocuk yaşta büyük başarılara imza atması ve öğrencilerimizin bunu görmesi çok önemliydi. Çocuklar yazarımızı rol model aldı" şeklinde konuştu.

Yoğun İlgi Gören İmza Günü

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşinin ardından, Hüseyin Mirhat Coşkun, yazdığı kitapları öğrenciler için imzaladı. Coşkun’un çocuklarla gerçekleştirdiği bu buluşma, okuma alışkanlığının kazandırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hüseyin Mirhat Coşkun, Siverek’te Öğrencilere İlham Verdi

Yazar Hüseyin Mirhat Coşkun, Siverek’te düzenlediği söyleşiyle öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı ve onları okumaya teşvik etti. Küçük yaşta elde ettiği başarılarla çocuklara rol model olan Coşkun, imza günüyle etkinliği sonlandırdı.

Kaynak : PHA