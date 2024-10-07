Tutdere, Adıyaman Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen kazı ve onarım çalışmalarını denetleyerek, hasarların en kısa sürede giderileceğini belirtti.

"Dört Noktada Borularda Burkulma ve Kırılma Tespit Edildi"

Başkan Tutdere, yapılan saha incelemelerinde şimdiye kadar dört farklı noktada borularda burkulma ve kırılmalar tespit edildiğini söyledi. Mevsimsel şartlar dikkate alınarak tüm hattın onarımının hızla tamamlanacağını ifade eden Tutdere, "Ekiplerimiz sahada yoğun bir çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımıza kesintisiz su arzı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

"Ekiplerimizle Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak su hatlarının onarımında gece gündüz çalıştıklarını ve şehrin her köşesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Tutdere, "Adıyaman için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizi bu zorlu süreçten çıkartarak hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Adıyamanlı Hemşehrilerimiz Müsterih Olsun"

Tutdere, Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, halkın içinin rahat olması gerektiğini vurguladı: "Adıyamanlı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Biz işimize bakıyoruz ve şehrimizin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir yaşama ulaşmak için kararlıyız" dedi.

"Adıyaman'da Su Hatlarının Onarımı Hızla Sürüyor"

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası içme suyu altyapısındaki hasarları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, Havşeri içme suyu hattındaki tahribatları onararak, kış aylarına girmeden su arzının kesintisiz devam etmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak : PHA