"78 Canımızı Kaybettik, Kamu Yönetim Reformuna İhtiyaç Var"

Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını hatırlatan Ağıralioğlu, kamu yönetiminde reform ihtiyacının altını çizdi. "Belediye suçlu, Bakanlık suçlu derken 78 canımızı kaybettik. Denetim mekanizmalarının işlememesi, otel standartlarının eksikliği ve sigorta sistemimizin yetersizliği bu büyük kaybın sebeplerindendir" diyen Ağıralioğlu, afetlerdeki ihmal ve usulsüzlüklerin Türkiye’nin kronik bir sorunu haline geldiğini belirtti.

"Adaletin Olmadığı Yerde Zulüm ve Sefalet Doğar"

Adalet mekanizmasının düzgün çalışmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Devlet denetleme mekanizması işlemiyor, adalet sistemimiz kamu vicdanında güven oluşturmuyor. Hukuki olarak kapatılmış gibi görünen davalar, kamu vicdanında kapanmıyorsa bu, adaletin eksikliğine işaret eder. Adaletin olmadığı memlekette sefalet ve zulüm doğar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de Zihniyet Devrimine İhtiyaç Var"

Yargının bağımsız olması gerektiğine vurgu yapan Ağıralioğlu, "Adalet mekanizması, yargının bir sopası gibi algılanmamalıdır. Türkiye’nin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Hükümet, adaletsiz uygulamaların önüne geçmelidir" dedi.

"Hiç Kimse İstifa Etmiyor, Utanmazlık Zirveye Çıktı"

Yaşanan felaketler ve sonrasında gösterilen tepkilere değinen Ağıralioğlu, istifa kültürünün olmamasını eleştirdi: "Yönetim iddianızı taşıyamadınız, denetimleri gerçekleştiremediniz, bu kadar can kaybına neden oldunuz ama kimse istifa etmiyor. Utanmazlığın bu düzeyde yaşandığını ilk defa görüyoruz. Yönetimde ciddiyet ve sorumluluk olmalı" dedi.

"Hükümet, Ağlamamıza Sebep Olanları Ağlatmalıdır"

Merhametli yönetimin önemine dikkat çeken Ağıralioğlu, "Hükümetin merhameti, cenazelere katılıp ağlamakla sınırlı olmamalıdır. Ağlamamıza sebep olanları ağlatmalıdır. Bu millet daha fazla kaybı hak etmiyor" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Sorunlara Çözüm ve Reform Çağrısı

Ağıralioğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışının reformlarla iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, daha kaliteli, denetim odaklı ve adil bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak : PHA