Kahta kırsalında bulunan yırtıcı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 2 Nisan 2025 tarihinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında, Kahta kırsalında arazide hareketsiz halde bulunan yırtıcı kuş fark edildi. Yapılan ilk incelemede kuşun türünün Kızıl Şahin olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, doğada nadir rastlanan ve koruma altında olan bu yaban hayvanına derhal müdahale ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, yaralı Kızıl Şahin’i teslim alarak veteriner kontrolü ve tedavi için rehabilitasyon merkezine götürdü.

Jandarmadan Doğaya Duyarlı Müdahale

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğada yaralı ya da yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarına yönelik müdahalelerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama görevimizin yanında, doğal yaşamın korunmasına yönelik faaliyetlerimiz de aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşlardan doğada karşılaşılan yaralı yaban hayvanlarının vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ya da en yakın jandarma birimine bildirilmesini istedi.

Kaynak : PHA