Ziyarete, Yaman Medya Grubu bünyesindeki Perre Haber Ajansı imtiyaz sahibi Abdurrahman Akçal, Yaman Dijital Medya sorumluları Mustafa Reşber ve Abdullah Ferger, Yaman TV sorumlusu Mustafa Tekin ve Perre Haber Ajansı Muhabiri Yusuf Işık katıldı.

Ziyaret sırasında Adıyaman Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Tırpan, Adıyaman Belediyesi'nin iki aylık sürecini değerlendirerek, projelerden ve gelecek vizyonundan bahsetti.

Ziyaretleri için Yaman Medya Grubu’na teşekkür eden Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, yerel basının belediye hizmetlerinin halka duyurulmasındaki önemini vurgulayarak, basınla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Perre Haber Ajansı imtiyaz sahibi Abdurrahman Akçal, ise "Hergün; tv, gazete ve internet haber sitesi gibi 3 binin üzerinde basın kurumuna tarafsız yayıncılık ilkeleri doğrultusunda haber servisi hizmetinde bulunuyoruz. Adıyaman Belediyesi’nin yapacağı hizmetlerin halka ulaşması yönünde de haber yayınlamaya devam edeceğiz. Aynı şekilde halkın bizlere ulaştırdığı sorunları da haberleştirerek belediye yetkililerine ileteceğiz. Adıyaman'da, herkesin ve her kesimin haberlerini yapmasıyla öne çıkan Perre Haber Ajansı, aynı prensiple yayıncılığa devam edecek. Adıyaman Belediyesi yeni yönetimine ve Sayın Tırpan'a kentimize yapacakları hizmetler için şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak : PHA