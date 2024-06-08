Işıldak, ülkemizdeki intihar oranlarına vurgu yaparak, illerin nüfus oranına göre Adıyaman’ın ilk sıralarda yer aldığını ve bu oranların 6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra arttığını belirtti.

"Deprem Sonrası Artan İntiharlar"

Mustafa Işıldak, basında ve halk arasında yayılan bilgilere dayanarak, deprem sonrası intihar oranlarının yükseldiğini vurguladı. Son olarak, Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden ve depremde enkaz altında kalan komşularının kurtarılması, barındırılması, yaralarının sarılması ve ceset teşhis işlemleri gibi gönüllü çalışmalarda bulunan 50 yaşlarındaki F.C.’un, yaşadığı acılara daha fazla dayanamayarak 15 Mayıs 2024 tarihinde intihar ettiğini bildirdi.

"Psikolojik Destek ve Önleyici Tedbirler"

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, merhumenin ailesine psikolojik destek sağladığını belirten Işıldak, bu duyarlılıklarından dolayı İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Işıldak, intiharların nedeninin psikolojik olmaktan ziyade sosyolojik olduğuna dikkat çekerek, intihara meyilli bireylerin ilgili kurumlara bildirilmesinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Çağrı ve İşbirliği"

Mustafa Işıldak, toplumun bilinçlendirilmesi ve intihar vakalarının önlenmesi amacıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı, Üniversite Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Süryani Kadim Metropolitliği ve Alevi Kültür Derneği gibi paydaş kuruluşları koordineli olarak etkili kampanyalar başlatmaya davet etti. Bu kuruluşların işbirliği ile intihara meyilli bireylere yönelik farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Kaynak : PHA