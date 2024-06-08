ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Yaman TV YouTube kanalında yayınlanan Abdurrahman Akçal ile Cendere Köprüsü programına konuk oldu. Programda önemli açıklamalarda bulunan Torunoğlu, Adıyaman'da yaşanan istihdam sorununun kalıcı çözümünün, sanayileşme ve üretimle aşılabileceğine dikkat çekti.

"Adıyaman Sanayisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

Torunoğlu, deprem sonrası toparlanmaya çalışan Adıyaman sanayisinde yaşanan sorunları dile getirerek, OSB'nin yetersizliğine dikkat çekti. Yatırımcıların Adıyaman'a çekilebilmesi için Kuyulu OSB'nin acilen tamamlanması gerektiğini vurguladı. TYP çalışanlarının programdan çıkarılması sonrası istihdam alanlarının daralması üzerine, Kuyulu OSB'nin faaliyete geçmesinin önemine değindi. Ayrıca, Milletvekili Resul Kurt ve ASKON’un seçim öncesi verdiği 100 fabrika ve 25 bin kişiye istihdam sözünü hatırlattı.

"KGF Kredi Faizleri ve Mücbir Sebep Hali"

Sanayicilerin yüzde 11'le kullandığı KGF kredi faizlerinin yüzde 60 seviyesine yükselmesinin ciddi sıkıntılara yol açtığını belirten Torunoğlu, bu konuda yetkili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi. Mücbir Sebep hali ile ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerde, Van ve Elazığ örneklerini vererek afet halin etkilerinin devam etmesi nedeniyle "ihtiyaç bitene kadar" sürmesi gerektiğini ifade etti. 30 Ağustos tarihine kadar uzatılan Mücbir Sebep hali süresine getirilen kısıtlamanın kendilerini üzdüğünü belirterek, bu sürenin uzatılmasını beklediklerini belirtti.

"OSB İşgalleri ve Yatırımcı Seçimi"

OSB’de yer alan firmaların depo ve farklı kullanım alanlarıyla OSB'yi işgal ettiği şeklindeki soruya da yanıt veren Torunoğlu, Kuyulu OSB'de yatırımcı seçiminde daha özenli olunacağını söyledi.

Adıyaman Belediyesi ile Uyumlu Çalışmalar

CHP'ye geçen Adıyaman Belediyesi ile uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Torunoğlu, kültür sanat etkinliklerinden çalıştaylara kadar her konuda belediye ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti. Adıyaman sanayicisinin ekmeğinin peşinde olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA