Belediye Toplantı Salonunda Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın başkanlığında ve Strateji Geliştirme Müdürü Ali Rıza Değirmendaş ile birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Belediyenin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu. Toplantıyla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Kayhan, ”Adıyaman Belediyesi’nin temel değerleri üzerinde vatandaş odaklı, adil ve tarafsız bir yönetim anlayışını geliştirerek temel değerlerimizi Adıyaman odaklı oluşturmaya çalıştık. Stratejik plan dâhilin de 2025-2029 yılları arasındaki hazırlık çalışmalarımızı deneyimli ekibimizin aracılığıyla kısa sürede tamamlayacağız. Katılımcılığı ve şeffaflığı en üst seviyede tutacağız. Şehri ilgilendiren her konuda görüş ve önerileri beklediğimizi her platformda ifade ediyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel yapı ile vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent oluşturma düşüncesiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.” dedi.

Belediyeler için stratejik plan nedir?

Herhangi bir kurum ya da yapının hedeflerine ulaşmak için gerekli olan koşulları oluşturmak amacıyla yaptığı çalışmalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği, belediyeleri de içeren kamu idareleri için de ayrıca tanımlanmıştır. Buna göre kamu idareleri için stratejik plan, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren yol haritaları olarak tanımlanmıştır.

Kaynak : PHA