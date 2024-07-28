Tanal, sosyal medya hesabından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katıldığı bir canlı yayın programına ilişkin görüntüye yer verdi.

Adıyaman’a ait çiğ köftenin yoğrulduğu programda, Tutdere, “Komşularımız, hemşehrilerimiz kusura bakmasın ama çiğ köfte gelince akla Adıyaman geliyor. Adıyaman çiğ köftesi dünyada en iyi lezzet, en güzel tat,” ifadelerini kullandı.

Tutdere’nin bu sözlerine karşılık olarak “Nemrud’un Kızı” türküsü eşliğinde köfte yoğurduğu görüntüleri de paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

Adıyaman, kardeş şehrimizdir, komşumuzdur. Adıyaman ile Şanlıurfa’nın yemek kültürü birbirine yabancı değildir. Ancak çiğ köftenin, isotun anavatanı, tartışmasız şekilde Şanlıurfa’dır. Binlerce yıllık geçmişi olan çiğ köftenin orijinali, Şanlıurfa’da yapılır. İş bilmez, beceriksiz yöneticiler, belediye başkanları yüzünden Şanlıurfa’ya ait bir çok ürünün tescili, komşu kentler tarafından yapıldı. Bir aralar Fatma Şahin de Urfa isotunu Gaziantep’e özgüymüş gibi göstermeye çalıştı. Urfa isotunu, çiğ köftesini kimseye kaptırmayız.”



Kaynak : PHA