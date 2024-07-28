YAŞA-DER PLATFORMU Antoloji 8'de, Adıyamanlı şair yazar Hüseyin Turhal'ın 7 şiirine yer verildi.

Hüseyin Turhal, şiir serüvenine 2006 yılında yayımlanan "Aşkın Dili" kitabıyla başladı. 2008 yılında "Bir Damla Beyaz Yağmur" ve 2017 yılında İzmir'de özel bir yayıncılık tarafından basılan "Kağıttan Şiir Antolojisi 1"de 6 adet şiiri yayımlandı. 2022 yılında "Bir Şiirdir Alevilik" adlı eseri Diamond Yayın Evi'nden, 2023 yılında ise "Aşkın Dili" kitabının ikinci baskısı Lora Yayıncılık'tan çıktı.

Hüseyin Turhal, YAŞA-DER Antoloji 8'de yer alan şiirleriyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Ben yazarlığa şiirle başladım. Ortaokul yıllarımda şiir kitapları okuyordum ve şiirleri çok seviyordum. O günden beri şiir yazıyorum. Sanatı ve kitap okumayı seviyorum, şiir dışında makaleler de yazıyorum. Bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalarım var. Sanat benim için bir güneştir; güneşin olmadığı her yer karanlıktır. Bu yüzden sanata, şiire ve edebiyata önem vermek lazım. Kültürümüzün gelişmesi için kültürel faaliyetlerde bulunmak hem toplumsal bir hizmettir hem de gelecek nesillere bir eser bırakmak benim için bir onurdur, bir şereftir."

YAŞA-DER Antoloji 8 kitabında şiirlerinin yer almasının kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirten Turhal, "Sidar Yayın Evi'nden çıkan YAŞA-DER Antoloji 8 serisi kitabında benim şiirlerimin de bulunması büyük bir onur. Türkiye genelinde 20 şairin katılımıyla oluşturulan bu antolojide her şaire 7 eser yer verildi. Adıyamanlı bir şairin şiirlerinin ulusal bir antoloji şiir kitabında yer alması Adıyaman için de çok önem arz ediyor. Adıyaman toprağının en iyi sanatçıları, yazarları ve şairleri yetiştirdiğinin bir göstergesidir bu. YAŞA-DER Antoloji 8 serisi kitabını hazırlayan Muzaffer Kalaba'ya ve emeği geçen tüm değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum," dedi.

Hüseyin Turhal Kimdir?

1982 yılında Adıyaman'ın Yaylakonak Balyan beldesinin Karaçalı mahallesine bağlı İncirlikdere mezrasında doğan Hüseyin Turhal, Adıyaman Rekabet Kurumu Lisesi'nden 2003 yılında mezun oldu. İlk şiir kitabı "Aşkın Dili" 2006 yılında, ikinci şiir kitabı "Bir Damla Beyaz Yağmur" 2008 yılında yayımlandı. 2017 yılında "Kağıttan Şiir Antolojisi - 1" ve 2022 yılında "Bir Şiirdir Alevilik" adlı eserleri yayımlandı. 2023 yılında "Aşkın Dili" kitabının ikinci baskısı Lora (Flora) Yayıncılık'tan çıktı.

Hüseyin Turhal, 2023 yılında TÜM-SAN-DER (Aşıklar, Ozanlar, Edebiyatçılar ve Tüm Sanatçılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği) Genel Merkezi tarafından yılın başarılı şair, yazar, ressam ve astroloji uzmanı plaketi ödülüne layık görüldü.

Uzun yıllar Karabük Gazetesi'nde şiirleri yayımlanan Turhal, İstanbul'da yayın yapan Önce Vatan Gazetesi'nde makaleleriyle yer aldı. Adıyaman'da Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Uni Haber Ajansı'nda yazarlık görevini üstlendi. 2019 yılından beri tuval üzerine yağlı boya resimleri yapan Turhal, astroloji ve metafizik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenim gören Turhal, yazarlık kariyerine makale, şiir ve farklı kitap çalışmalarıyla devam ediyor.

Kaynak : PHA