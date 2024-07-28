Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Belediye Konservatuarında görevli eğitmenlerin Altınşehir Mahallesi’ndeki K-1 konteyner kentte düzenlediği konser depremzede vatandaşlara moral oldu. Konserin solisti Erkan Serttaş ve ekibi, pop müziğin en sevilen eserlerini seslendirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Büyük coşku ve teşekkür

Etkinlik boyunca söylenen şarkılarla büyük coşku yaşayan Adıyamanlılar, böyle güzel bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konser, depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu artırarak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Adiyaman Belediyesi’nin destekleri devam edecek

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ve depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yetkililer, “Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, Adıyaman’ı hep birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız.” dedi.



Kaynak : PHA