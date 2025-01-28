Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışları 20 Şubat itibariyle başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türk ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasındaki karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı masaya yatırıldı.

Toplantının ardından her iki bakan ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İran heyetinin ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Karayolları taşımacılığı noktasında daha pratik nasıl hareket edebileceğimizi ve karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırabileceğimizi konuştuk. Heyetlerimizin bir araya gelerek bazı konularda çok daha pratik çözümler üretmesi kararını aldık.” dedi.

“VAN-TAHRAN YOLCU TRENLERİNİN BİLET SATIŞLARINI 20 ŞUBAT’TA BAŞLATIYORUZ”

Havacılıkta ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında iletişim artırılması hususlarını ele aldıklarını belirten Uraloğlu, demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığında mutabık kalınan konuları da paylaştı. Demiryolu ile yük taşımacılığında kapasitenin 1 milyon tona çıkarılması fikrinde mutabık kaldıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmek gerekir noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını ise 20 Şubat’ta başlatıyoruz.” dedi.