Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak mesaj yayınlayan Vali Varol, “Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılını gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbalimizin yegâne teminatı çocuklarımıza kutlu olsun.

Bu anlamlı günde TBMM’nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır.

Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir.

23 Nisan, geleceğimizin en kıymetli hazinesi; özgürlük ve bağımsızlık bayrağını devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. İstiklal Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada tek çocuk bayramı özelliğini taşıyan ve çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ın bu açıdan da ayrı bir manası vardır.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde TBMM’nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.dedi.

Kaynak : PHA