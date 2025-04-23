Valilik Makamını devralan Temsili Vali Defne Lara Taşkın, Adıyamanla ile ilgili bazı konular hakkında bazı kurum amirlerini telefonla arayarak talimatlar verdi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan temsili Vali Taşkın,“Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri misafir ettikleri için Valimiz Sayın Dr. Osman Varol’a tüm çocuklar adına teşekkür ediyor tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Vali Osman Varol, temsili Vali Defne Lara Taşkın’la gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek Valilik Makamının teşkilat, görev ve çalışma usulleri hakkında bilgiler verdi.

23 Nisan'ın Millî iradenin hâkim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Vali Varol, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen bu bayram aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayramdır. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’si gençlerimizin ve çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum”şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA