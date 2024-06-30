Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile birlikte Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet eden Vali Varol ve beraberindekiler, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.Vali Varol, esnaflarla yaptığı görüşmelerde, Adıyaman'ın gelişimi ve esnafın sorunları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbetlerde, vatandaşlar ve esnaflar Vali Varol'a talep ve önerilerini iletme fırsatı buldu.

Kaynak : PHA