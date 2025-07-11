Vali Varol, ilçeye ekonomik katkı sunan, toplumun temel direği olarak görülen esnafla çay içip sohbet etti; hal ve hatırlarını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaret sırasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Varol, alın teriyle ilçeye güç katan esnafa gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılamadan ötürü teşekkür ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak : PHA