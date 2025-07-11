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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Adem Akçakaya ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Atilla Arkan , İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleşen atamalara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları, sağlık ve eğitim alanlarında yeni bir dönemi başlattı.

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