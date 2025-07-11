6 Şubat depremi sonrası inşa edilen konut bölgesine kazandırılacak merkez, halkın sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin son aşamaya geldiği bildirildi.
Gerçekleştirilen saha ziyaretine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Sağlık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu,Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Fedli Emre Kılıç, İnşaat Mühendisi Mustafa Aksoy ve yöneticileri eşlik etti. Planlanan merkeze ilişkin yapılan bilgilendirme kapsamında, projenin Kahta’daki sağlık altyapısına sağlayacağı katkılar ele alındı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, inceleme sonunda bölgede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.
Kaynak : PHA