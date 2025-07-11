Gerçekleştirilen incelemede, yapımına başlanacak olan ek hizmet binası, açılması planlanan anjiyo ünitesi ve kantin alanına ilişkin proje değerlendirmeleri yapıldı. Ziyarette Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Sağlık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Fedli Emre Kılıç,İnşaat Mühendisi Mustafa Aksoy ve hastane yöneticileri hazır bulundu.

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel tarafından yapılan teknik bilgilendirme doğrultusunda projelerin detayları ele alındı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Şirik, sahada özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA