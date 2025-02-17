Terörle Mücadelede 62 Operasyon Düzenlendi

Adıyaman’da PKK/KCK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik toplam 62 operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK’ya yönelik 57 kırsal operasyon ve 5 şehir operasyonu yapıldı.

3 kişi gözaltına alındı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’ye yönelik 2 operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ, DHKP/C ve MLKP gibi diğer terör örgütlerine yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.

Son bir ayda engellenen terör eylemi kaydedilmedi.

Asayiş Suçlarında Dikkat Çeken Artış ve Azalmalar

Son bir ayda asayiş suçlarıyla mücadelede kişilere karşı işlenen suçlarda artış yaşanırken, malvarlığına yönelik suçlarda düşüş gözlemlendi.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Cinsel saldırı vakaları %40 azaldı.

Kasten yaralama olayları %62,5 arttı.

Kasten öldürme vakaları değişmedi.

Tehdit vakaları %7,41 arttı.

Çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları %44,4 azaldı.

Hakaret suçları %5,4 arttı.

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar

Otodan hırsızlık %15,77 azaldı.

Motosiklet hırsızlığı %33,5 düştü.

Dolandırıcılık olaylarında %30,9’luk azalma yaşandı.

Yağma (gasp) olayları %6,25 artarken, evden hırsızlık %40 yükseldi.

Bu veriler, şiddet suçlarında belirgin bir artış yaşandığını, ancak hırsızlık ve dolandırıcılık gibi malvarlığına yönelik suçların büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.

Hapis Cezası Kesinleşmiş 81 Kişi Yakalandı

Adıyaman genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Son bir ayda hapis cezası kesinleşmiş 81 kişi yakalandı.

10 yıl ve üzeri cezası olan 22 kişi gözaltına alındı.

5-10 yıl arası cezası olan 76 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 331 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız Silah ve Silah Kaçakçılığı Operasyonları

Adıyaman’da 15 Ocak - 15 Şubat 2025 tarihleri arasında ruhsatsız silahlarla ilgili yapılan operasyonlarda:

6 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 31 av tüfeği ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yetkililer, Adıyaman’da ruhsatsız silah taşınmasının önlenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Uyuşturucuyla Mücadelede 74 Operasyon Düzenlendi

Uyuşturucu operasyonlarında büyük çaplı çalışmalar yürütüldü.

165 kişi uyuşturucu kullanımı ve diğer suçlardan işlem gördü.

23 kişi uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Toplam 1.460 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 1.449 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu türleri:

Metamfetamin: 108,15 gram

Esrar: 37,01 gram

Bonzai: 785,79 gram

Ecstasy: 11 adet

Sentetik ecza: 1.449 adet

Vali Osman Varol, uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonların sadece mevcut durumu kontrol altına almakla kalmayacağını, aynı zamanda bu suçun kökünü kazımaya yönelik olduğunu vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadelede Artan Denetimler

Adıyaman’da siber suçlarla mücadele kapsamında 95 suç unsuru taşıyan hesap tespit edildi.

Bunların %42,1’i terörle bağlantılı hesaplar olarak belirlendi.

Siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle ilgili 4 operasyon düzenlendi.

Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Yetkililer, Adıyaman'da dijital suçlarla mücadelenin artarak devam edeceğini belirtti.

Trafik Denetimlerinde Artış

Adıyaman’da 15 Ocak - 15 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde:

Toplam 75.355 araç denetlendi.

Denetimlerde işlem yapılan araç sayısı %61,4 arttı.

Çakar denetimi yapılan araç sayısında %23,4 artış yaşandı.

Ticari taksi denetimleri %15,8 arttı.

Okul servisleri üzerinde yapılan denetimler %28,4 yükseldi.

Özellikle çakar kullanımı konusunda sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Düzensiz Göçle Mücadelede 18 Operasyon

Adıyaman’da düzensiz göçle mücadelede şu çalışmalar yürütüldü:

350 kişinin kimlik denetimi yapıldı.

5 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Kentte geçici koruma altında olan Suriyeli göçmen sayısı 20.257 olarak açıklandı.

Vali Varol, düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin ve mobil göç araçlarıyla kontrollerin artırılacağını belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artıyor, Suç Profili Değişim Gösteriyor

Adıyaman'da son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırdığını gösteriyor.

Şiddet suçlarında artış dikkat çekerken, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda belirgin bir azalma yaşanıyor.

Terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Trafik ve düzensiz göçle ilgili denetimler sıkılaştırılıyor.

Kaynak : PHA