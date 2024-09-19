Vatan uğruna yaptıkları fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Adıyaman Valisi Osman Varol,"Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak ediyoruz.

Vatanseverliğin, cesaretin ve adanmışlığın en güzel temsilcileri olarak tarihimizin her sayfasında gururla yer alan gazilerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacak ve nesiller boyu hatırlanarak sonsuza kadar gönüllerde yaşayacaklardır. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla şehitlerimizin kıymetli aileleri kahraman gazilerimizin yanlarında olmaya devam edecektir.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyorum."dedi.



Kaynak : PHA