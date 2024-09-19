Tutdere söz konusu ziyaretleri kapsamında önce TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı makamında ziyaret etti. Adıyamanlı iş insanı Sadi Yalçın’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgeye verdiği desteklerden dolayı Orhan Turan nezdinde TÜSİAD’a teşekkür etti. Tutdere, “Depremin ardından gösterdiğiniz dayanışma ve bölgeye sağladığınız yardımlar için tüm Adıyaman halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günlerde yanımızda olmanız bizler için büyük bir moral kaynağı oldu.” diye konuştu.

Orhan Turan: İş dünyası Adıyaman için sorumluluk üstlenmeli

Ayrıca Başkan Tutdere, Turan’a Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vererek, özellikle istihdam alanında atılması gereken adımları aktardı. Orhan Turan, bölgeye olan ilgisinin altını çizerek “Adıyaman ve çevresi bizim için her zaman önemli bir yere sahip. Bu bölgenin kalkınmasına ve yeniden güçlenmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Ayrıca, iş dünyasının Adıyaman’a yönelik sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Turan, TÜSİAD’ın istihdam projelerinde aktif rol oynayacağını, bölgedeki genç nüfusun iş gücüne katılımını artıracak projelerin değerlendirilmesi adına gerekli adımlar atılması için Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmelerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Adıyamanlı iş insanları ve Adıyaman dostları ile buluşma

TÜSİAD ziyaretinin ardından Başkan Tutdere, iş insanı Sadi Yalçın'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Adıyamanlı iş insanları ve Adıyaman dostlarını bir araya getiren toplantıya katıldı. Toplantıda, Adıyaman’ın ekonomik kalkınması, iş dünyasının bölgeye yapabileceği katkılar ve deprem sonrası toparlanma süreci üzerinde duruldu. Başkan Tutdere, bu buluşmanın Adıyaman için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iş dünyasının Adıyaman’a yapacağı yatırımların şehrin geleceği açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Ortak akıl vurgusu

İş insanlarına ve Adıyaman dostlarına bu anlamlı organizasyon için teşekkür eden Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adıyamanlı hemşehrilerimizin İstanbul’da büyük başarılara imza atması bizim için gurur kaynağı. Sizlerin desteği, dayanışması ve bu akşam burada temellerini atacağımız ortak akılla birlikte 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan şehrimizi bir an önce ayağa kaldıracağız. Bu toplantı hem bu açıdan hem de Adıyaman lobisinin güçlenmesi anlamında çok önemli. Bu akşam İstanbul’da bu tarihi kentte yıkılmış bir Anadolu kentinin yeniden ayağa kaldırılma projesini hayata geçireceğiz ve bunu daha büyük buluşmalarla daha da geliştireceğiz. Sizlerle birlikte istişare ve ortak akılla bu güzel sonuçlara ulaşacağız.”

Adıyaman-İzmir uçuşlarına destek talebi

Başkan Tutdere, daha sorna Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk ile bir araya geldi. Görüşmede, İzmir-Adıyaman arasında yeni uçuş seferlerinin başlatılması ve mevcut uçuşların artırılması konuları ele alındı. Tutdere, bu adımların hem ulaşımın kolaylaştırılması hem de Adıyaman’ın turizm potansiyelinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Güliz Öztürk ise Adıyaman’ın turizmde daha fazla pay alabilmesi için havayolu trafiğinin önemli bir rol oynadığını belirterek, gerekli incelemeleri yapacaklarını ve talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Anadolu grubu ile tarım sektöründe iş birliği görüşmesi

Başkan Tutdere’nin son görüşmesi Anadolu Grubu Plantasyon ve Taze Ürünler Genel Müdürü Handan Eren ile gerçekleşti. Görüşmede, Adıyaman’ın tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve taze ürünler sektöründe iş birliği fırsatları ele alındı. Tarım sektörünün Adıyaman ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, Anadolu Grubu’nun bu alandaki tecrübesiyle şehre önemli katkılar sağlayabileceği ifade edildi. Ayrıca, bu iş birliğinin Adıyaman’ın tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara daha etkili bir şekilde taşınmasına destek olacağı belirtildi.

Kaynak : PHA