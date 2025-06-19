Valilik makamında gerçekleşen kabulde öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Varol, onlarla gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Öğrencilerin elde ettiği başarıların, diğer öğrencilere de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Varol, bu tür başarıların Adıyaman'ın genel eğitim kalitesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Vali Varol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm çabamız ve gayretimiz, siz değerli öğrencilerimizi her yönüyle çağın gerektirdiği donanımla yetiştirmek. Derslerdeki başarının yanı sıra, sporda, güzel sanatlarda ve bilimde ortaya konan çalışmalar, Adıyaman’ın farkını yansıtıyor. Gösterdiğiniz akademik ve sportif başarılarla ilimizin adını gururla duyurdunuz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Kaynak : PHA