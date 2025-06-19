“Başvurmadığımız Yer Kalmadı, Ama Sonuç Alamadık”

Rıfat Baba’nın torunu Seyyid Mehmet Şeref Kök, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, türbenin ihyası için tüm resmi mercilere başvurduklarını ancak bugüne dek olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Kök şu sözlerle yardım talebinde bulundu:

“1798 - 1864 Ecdadımız! Büyük dedemiz Adıyamanlı Rıfat Baba Divanı gayretli bir hocamız tarafından neşredildi. Çok mutlu olduk. Ancak Güneydoğudaki büyük depremde dedelerimizin kabri şerifleri de çok büyük hasar gördü. Valilik ve Belediye dahil olmak üzere başvurmadığımız bir yer kalmadı. Ancak Türbeyi bir şekilde ayağa kaldırmaya muvaffak olamadık. Sizden istirhamımız odur ki ulaşabileceğiniz bir kanal varsa türbenin onarımı için elinizden geleni yapmanızdır.”

Rıfat Baba Kimdir?

1798 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Rıfat Baba, Osmanlı döneminde yetişmiş önemli bir mutasavvıf ve Divan şairidir. İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşamış, özellikle Elazığ’da Asım Efendi Konağı’nda uzun süre misafir edilmiştir. Hem ilmi hem edebi yönüyle tanınan Rıfat Baba, halk arasında “Mıraz Dede” olarak da bilinmektedir.

Divanı 2024’te Kitaplaştırıldı

Rıfat Baba’nın şiirlerinden oluşan Divanı, Adıyamanlı araştırmacı-yazar Dr. Mehmet Sadık Özkan tarafından Latin harflerine aktarılarak günümüz Türkçesine çevrildi ve Sonçağ Akademi Yayınları tarafından 502 sayfa olarak yayımlandı. Eser, Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlı orijinal nüshadan hareketle hazırlandı.

Dr. Özkan, kitabın takdimi sırasında yaptığı açıklamada Adıyaman’ın Divan edebiyatı açısından zengin bir şehir olduğuna dikkat çekerek, Rıfat Baba’nın bu gelenekte önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Depremde Harabeye Döndü

Adıyaman Varlık Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 34 metrekare büyüklüğündeki betonarme türbe, 6 Şubat 2023 depremleriyle ağır hasar aldı. Türbenin kubbesi çöktü, duvarları çatladı, kapısı ve iç donanımı kullanılamaz hale geldi. Rıfat Baba’nın sandukası ile birlikte türbe içerisinde bulunan torunu Hacı İbrahim Halil Kök’ün (1305–1942) mezarı da açıkta kaldı. Sandukanın çevresindeki Türk bayrağı, büyük tespihler ve örtüler ise molozların arasında kaldı.

Kültürel ve Manevi Değer Korunmalı

Depremin üzerinden geçen zamana rağmen türbenin hâlâ enkaz halinde duruyor olması, hem yerel halk hem de tarih ve edebiyat çevrelerinde üzüntüyle karşılanıyor. Rıfat Baba gibi bir değerin kabri ve türbesinin korunamaması, Adıyaman’ın manevi ve edebi mirasının da zarar görmesi anlamına geliyor.

Yetkililerden herhangi bir destek göremediklerini belirten aile, bu konuda kamuoyunun ve özellikle hayırseverlerin desteğini talep ediyor. Ailenin çağrısı, sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, yerel sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri de konuya duyarlılık gösterilmesini istiyor.

Kaynak : PHA