Vali Osman Varol, Adıyaman merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek kentin köyleriyle birlikte yeniden inşa edildiği bu süreçte muhtarların köylerinde karşılaştığı sorunları, ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Gerçekleşen toplantıda köy muhtarlarını tek tek söz alarak köylerine ait ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

Toplantıda inşa edilen ve anahtar teslimi yapılan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, alt ve üst yapıdan yol yapımı ve içme suyuna kadar toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok konuda muhtarların talepleri dinlenilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantı sonrası değerlendiren Vali Varol, “Köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri ve vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmanın gayretinde olacağız”dedi.

Kaynak : PHA