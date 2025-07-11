Vali Varol, Ziyarette devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Vali Varol, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. “Sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA