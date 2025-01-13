Toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri katıldı. Köylerde sürdürülen yol bakım ve onarımları, alt yapı projeleri ve devam eden yatırımların ele alındığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmaların durumu ve gelecekte atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Vali Varol, toplantıda kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğüne vurgu yaparak, "Adıyaman İl Özel İdaresi olarak, kırsal altyapıya yönelik hizmetler ve sosyal ihtiyaçların karşılanması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha ileri seviyelere taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, il genelindeki projelerin mevcut durumları detaylı şekilde değerlendirildi ve yapılacak yeni projeler için izlenecek yol haritası belirlendi.

Kaynak : PHA